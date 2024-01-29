Располневший Андрей Малахов сфотографировался на закрытом мероприятии

Набравший в весе Андрей Малахов опубликовал своё фото с закрытого мероприятия

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Малахов показал свою могучую фигуру. Телеведущий явно набрал в весе.

Фото: Инстаграм Малахова

Телеведущий разместил в запрещённой социальной сети своё фото. Малахов запечатлён в бархатном костюме. Заметно, что у Малахова, который всегда отличался спортивным телосложением, набрал лишние килограммы.

"Мини-фоторепортаж с закрытого мероприятия клубного дома DUO (амбассадором которого я являюсь) — показа спектакля "Маленькие супружеские преступления", — написал шоумен под фото.

Ранее Станислав Садальский отметил, что Малахов из мальчика превратился в мега-профи, которому подчиняется телевидение.