Располневший Андрей Малахов сфотографировался на закрытом мероприятии

Андрей Малахов показал свою могучую фигуру. Телеведущий явно набрал в весе.
Телеведущий разместил в запрещённой социальной сети своё фото. Малахов запечатлён в бархатном костюме. Заметно, что у Малахова, который всегда отличался спортивным телосложением, набрал лишние килограммы.
"Мини-фоторепортаж с закрытого мероприятия клубного дома DUO (амбассадором которого я являюсь) — показа спектакля "Маленькие супружеские преступления", — написал шоумен под фото.
Ранее Станислав Садальский отметил, что Малахов из мальчика превратился в мега-профи, которому подчиняется телевидение.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.