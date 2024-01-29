Блёданс продемонстрировала шикарную фигуру в красном купальнике

54-летняя Эвелина Блёданс показала фигуру в купальнике

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс станцевала у бассейна в купальнике.

Фото: Инстаграм Блёданс

Эвелина Блёданс съездила на отдых с сыном Семёном и делится контентом с жаркого курорта с подписчиками.

Раскованная и уверенная в себе 54-летняя телеведущая сняла видео, где она позирует под музыку в красном купальнике. Звезда показала свою шикарную фигуру.

Видео оценила телеведущая Лариса Гузеева.

"Браво, женщина! Горжусь тобой", — написала Гузеева.

Ранее Блёданс осудили за поцелуй с сыном в губы.