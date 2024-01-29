Блёданс продемонстрировала шикарную фигуру в красном купальнике

Эвелина Блёданс станцевала у бассейна в купальнике.
Эвелина Блёданс съездила на отдых с сыном Семёном и делится контентом с жаркого курорта с подписчиками.
Раскованная и уверенная в себе 54-летняя телеведущая сняла видео, где она позирует под музыку в красном купальнике. Звезда показала свою шикарную фигуру.
Видео оценила телеведущая Лариса Гузеева.
"Браво, женщина! Горжусь тобой", — написала Гузеева.
Ранее Блёданс осудили за поцелуй с сыном в губы.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.