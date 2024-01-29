Деми Мур подвергли травле за жестокое обращение с животными

Звезду Голливуда Деми Мур раскритиковали за использование собаки карликовой породы как аксессуара к образу.
Деми Мур обвинили в жестоком обращении с животным. Зоозащитникам не понравилось то, что актриса взяла своего питомца по кличке Пилаф на шумное светское мероприятие. Любителям животных показалось, что пёс чувствовал себя дискомфортно.
"Собаки не являются аксессуарами";
"Мне так жаль эту собаку":
"Бедное животное, нет слов", — писали разгневанные интернет-пользователи под снимками Деми Мур с собакой.
Ранее Деми Мур показала, как проводит время с бывшим мужем Брюсом Уиллисом.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.