Деми Мур подвергли травле за жестокое обращение с животными

Деми Мур упрекнули в жестоком обращении с животными

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезду Голливуда Деми Мур раскритиковали за использование собаки карликовой породы как аксессуара к образу.

Фото: Инстаграм Деми Мур

Деми Мур обвинили в жестоком обращении с животным. Зоозащитникам не понравилось то, что актриса взяла своего питомца по кличке Пилаф на шумное светское мероприятие. Любителям животных показалось, что пёс чувствовал себя дискомфортно.

"Собаки не являются аксессуарами"; "Мне так жаль эту собаку": "Бедное животное, нет слов", — писали разгневанные интернет-пользователи под снимками Деми Мур с собакой.

Ранее Деми Мур показала, как проводит время с бывшим мужем Брюсом Уиллисом.