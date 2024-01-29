"Позавидует даже Тимати": директор Киркорова в США прилюдно оголился

Директор Киркорова Максим Ситник наслаждается отдыхом в Майами и рассказывает о своих планах

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Ситник, бывший гендиректор Макса Коржа и новый директор Филиппа Киркорова, проводит активный отдых в Майами, США. По словам Ситника, он предпочитает заниматься спортом, кататься на велосипеде и наслаждаться местными красотами. Он также делится своими приключениями в социальных сетях.

Фото: личный аккаунт инстаграм Максима Ситкина

В рамках своего отпуска в Майами, Максим Ситник проводит тренировки на легендарной спортивной площадке и регулярно занимается спортом. Во время одной из тренировок он прилюдно оголил своё спортивное тело, увенчанное разнообразными татуировками.

Несмотря на то, что Ситник живет, по всей видимости, на вилле Киркорова в Майами, в социальных сетях он не демонстрирует присутствие самого Филиппа Киркорова. Ситник также подчеркнул, что, несмотря на свою любовь к Майами, его текущие планы связаны с Россией, и он собирается вернуться в Москву в обозримом будущем.