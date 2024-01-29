Сергей Жуков показал, как выглядел в юности до своей популярности

Певец Сергей Жуков показал фото с вечеринки своей юности

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки ввех" Сергей Жуков погрузился в ностальгию и показал фото с молодёжной тусовки 90-х.

Фото: Инстаграм Жукова

Жуков опубликовал снимок, на котором он в юности отдыхает в компании друзей. Он помечтал о беззаботном времени, когда у него не было ни жены, ни детей.

"Мы молоды, беззаботны и единственная наша проблема — это неразделённая любовь", — написал артист в запрещённой социальной сети.

Он поинтересовала у подписчиков, какую музыку они слушали в молодости. Поклонники музыканта объяснили, что не мыслили вечеринок без песен группы "Руки вверх".

Ранее сообщалось, что ставший в пятый раз отцом Сергей Жуков закинул ребёнка в сугроб.