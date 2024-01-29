Сергей Жуков показал, как выглядел в юности до своей популярности

Солист группы "Руки ввех" Сергей Жуков погрузился в ностальгию и показал фото с молодёжной тусовки 90-х.
Жуков опубликовал снимок, на котором он в юности отдыхает в компании друзей. Он помечтал о беззаботном времени, когда у него не было ни жены, ни детей.
"Мы молоды, беззаботны и единственная наша проблема — это неразделённая любовь", — написал артист в запрещённой социальной сети.
Он поинтересовала у подписчиков, какую музыку они слушали в молодости. Поклонники музыканта объяснили, что не мыслили вечеринок без песен группы "Руки вверх".
Ранее сообщалось, что ставший в пятый раз отцом Сергей Жуков закинул ребёнка в сугроб.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.