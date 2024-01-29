Кристина Асмус раскрыла секрет омоложения

Актриса Кристина Асмус рассказала, что помогло ей помолодеть.
35-летняя звезда сериала "Интерны" опубликовала своё фото и похвасталась преображением.
"Лицо как будто после подтяжки", — написала экс-супруга Гарика Харламова под снимком в запрещённой социальной сети.
Асмус раскрыла секрет омоложения.
"Вот, что пиво животворящее делает", — объяснила актриса.
Ранее Ксения Собчак раскритиковала образы знаменитостей на красной дорожке премии "Золотой орёл", но похвалила за наряд Кристину Асмус.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.