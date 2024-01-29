Собчак о нарядах звёзд на премии "Золотой орёл": мешанина в стиле дамы с бантиком

Ксении Собчак не понравились образы участниц кинопремии "Золотой орёл".
Журналиска раскритиковала наряды российский звёзд, которые вышли на красную дорожку в рамках светского мероприятия.
"На всем известной премии с удачными образами плохо. В основном преобладает нескладная мешанина в стиле дамы с бантиком", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак похвалила "проработанный" образ Кристины Асмус и минималистичный наряд Марьяны Спивак.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.