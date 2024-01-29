Собчак о нарядах звёзд на премии "Золотой орёл": мешанина в стиле дамы с бантиком

Собчак раскритиковала наряды на красной дорожке кинопремии "Золотой орёл"

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксении Собчак не понравились образы участниц кинопремии "Золотой орёл".

Фото: Инстаграм Асмус

Журналиска раскритиковала наряды российский звёзд, которые вышли на красную дорожку в рамках светского мероприятия.

"На всем известной премии с удачными образами плохо. В основном преобладает нескладная мешанина в стиле дамы с бантиком", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак похвалила "проработанный" образ Кристины Асмус и минималистичный наряд Марьяны Спивак.