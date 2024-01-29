Уехавший в США Цекало расстается с московской недвижиомстью

Александр Цекало начал избавляться от недвижимости в России

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По данным Mash, известный артист и продюсер Александр Цекало продал свой роскошный загородный особняк в элитном подмосковном поселке Шульгино на Рублёво-Успенском шоссе. Недвижимость, обшитая дорогостоящей ольховой доской, была приобретена за 430 миллионов рублей. Особняк, оформленный в виде куба, характеризовался уникальным дизайном, хотя эксперты высказывали различные мнения о его архитектуре. Внутри дома располагались роскошные помещения, включая просторную гостиную, 10 спален, гараж, бассейн и сауну.

Фото: Wikipedia by Кирилл Виноградов is licensed under CC BY-SA 4.0

Сделка прошла без личного участия Цекало, который находится в США с 2019 года, занимаясь продюсированием. Продажу осуществлял помощник артиста, и, несмотря на первоначальные сложности, покупатели, возможно, посредством связей с Цекало, приобрели недвижимость.



