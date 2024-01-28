"Не хочу лежать в сырой земле": Сябитова рассказала, что надо сделать с её телом после смерти

Роза Сябитова составила завещание

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная сваха страны и телеведущая, Роза Сябитова, поделилась информацией о своем завещании, в котором описано распределение имущества между детьми.

Фото: "Roza Syabitova (cropped)" by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Однако, более неожиданной является ее решение о кремации после смерти. В интервью prozvezd. info знаменитость подчеркнула, что решение о кремации было принято из-за несогласия лежать в сырой земле.

"Мы в семье спокойно эту тему обсуждаем. Я детям дала ряд рекомендаций, которые они должны будут соблюсти. Хочу, чтобы меня кремировали. Почему? Потому что не хочу лежать в сырой земле," — пояснила Роза Сябитова в интервью

Роза Сябитова также обосновала свой выбор, указав на необходимость предварительного планирования похорон и детальных инструкций для родных, чтобы облегчить им этот трудный момент.