Известная сваха страны и телеведущая, Роза Сябитова, поделилась информацией о своем завещании, в котором описано распределение имущества между детьми.
Однако, более неожиданной является ее решение о кремации после смерти. В интервью prozvezd. info знаменитость подчеркнула, что решение о кремации было принято из-за несогласия лежать в сырой земле.
"Мы в семье спокойно эту тему обсуждаем. Я детям дала ряд рекомендаций, которые они должны будут соблюсти. Хочу, чтобы меня кремировали. Почему? Потому что не хочу лежать в сырой земле," — пояснила Роза Сябитова в интервью
Роза Сябитова также обосновала свой выбор, указав на необходимость предварительного планирования похорон и детальных инструкций для родных, чтобы облегчить им этот трудный момент.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.