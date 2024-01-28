Садальский назвал позором поведение Леры Кудрявцевой

Станислав Садальский в негодовании от поведения Леры Кудрявцевой, которая плеснула воду в лицо женщине.
Садальский не одобрил поступок телеведущей Леры Кудрявцевой, которая в передаче у Андрея Малахова унизила женщину за то, что на бросила своих детей.
"Мать встретилась с сыном её унизили перед сыном, но только вы не её оскорбили, меня как зрителя, сердце сжалось. А каково было ребёнку, который впервые увидел маму", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он посоветовал Кудрявцевой облить гостей, которые приходят на её передачу.
"А вы видели этот позор в "Привет, Андрей"? — спросил артист у подписчиков.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.