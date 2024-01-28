Садальский назвал позором поведение Леры Кудрявцевой

Садальского возмутил поступок Леры Кудрявцевой: вы видели этот позор?

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский в негодовании от поведения Леры Кудрявцевой, которая плеснула воду в лицо женщине.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Садальский не одобрил поступок телеведущей Леры Кудрявцевой, которая в передаче у Андрея Малахова унизила женщину за то, что на бросила своих детей.

"Мать встретилась с сыном её унизили перед сыном, но только вы не её оскорбили, меня как зрителя, сердце сжалось. А каково было ребёнку, который впервые увидел маму", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он посоветовал Кудрявцевой облить гостей, которые приходят на её передачу.

"А вы видели этот позор в "Привет, Андрей"? — спросил артист у подписчиков.