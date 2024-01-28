Сделала все правильно: Лера Кудрявцева заступилась за Катю Гордон

Скандал на шоу Малахова: Екатерина Гордон оправдала Леру Кудрявцеву

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В программе "Привет, Андрей!" Андрея Малахова произошел скандал, когда Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье шоу.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Эксперт программы, Катерина Гордон, оправдала действия Кудрявцевой, заявив, что большинство зрителей поступило бы так же в подобной ситуации.

"Сразу сообщу морализаторам, что в программе "Привет, Андрей!" Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, особенно те из них, кто в теме и в благотворительности не раз в году эсэмэской, а серьезно", — написала Гордон в соцсети.

Гордон также выразила презрение к матерям, оставляющим своих детей, поддержав подругу и сокомментировав произошедшее в соцсетях.