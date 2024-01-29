Пересильд поблагодарила за награду "Первая актриса-космонавт"

Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд отметила, что фильм не получил ни одной кинонаграды.
Пересильд поблагодарила киноакадемию за награду в номинации "Первая актриса-космонавт",
Она удивлена тем фактом, что картина, которую посмотрели миллионы зрителей, не получила признания в кинематографической среде.
Она призвала всех причастных к съёмкам фильма не расстраиваться по этому поводу.
"Не грустите, не унывайте, не обижайтесь, не злитесь!" — написала актриса в запрещённой социальной сети.
Она напомнила, что российское кино первое в Космосе, и этого уже у нашей страны не отнять.
Ранее сообщалось, что Пересильд дважды оскорбили на премии "Звезда Театрала".
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.