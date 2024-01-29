Пересильд поблагодарила за награду "Первая актриса-космонавт"

Юлия Пересильд получила награду в номинации "Первая актриса-космонавт"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд отметила, что фильм не получил ни одной кинонаграды.

Фото: Инстаграм Пересильд

Пересильд поблагодарила киноакадемию за награду в номинации "Первая актриса-космонавт",

Она удивлена тем фактом, что картина, которую посмотрели миллионы зрителей, не получила признания в кинематографической среде.

Она призвала всех причастных к съёмкам фильма не расстраиваться по этому поводу.

"Не грустите, не унывайте, не обижайтесь, не злитесь!" — написала актриса в запрещённой социальной сети.

Она напомнила, что российское кино первое в Космосе, и этого уже у нашей страны не отнять.

Ранее сообщалось, что Пересильд дважды оскорбили на премии "Звезда Театрала".