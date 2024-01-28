Хочет, чтобы вернулась: гитерист Пугачёвой о чувствах к певице, несмотря на звездную болезнь

Гитарист Аллы Пугачёвой, Александр Левшин, раскрыл детали своего сотрудничества с певицей в программе "ЧП. Расследование" на телеканале НТВ.
Он утверждает, что после внезапного успеха Пугачева изменилась, принимая в свою жизнь деньги, роскошь и звездный стиль. По словам Левшина, это повлияло на ее отношения с коллегами и образ жизни.
Левшин признается, что жалеет о том, что Пугачева уехала из России, и высказывает надежду на ее возвращение.
Музыкант выразил надежду на возвращение Пугачевой в Россию, отметив, что на нее влияет не только слава, но и проблемы со здоровьем.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.