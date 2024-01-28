Хочет, чтобы вернулась: гитерист Пугачёвой о чувствах к певице, несмотря на звездную болезнь

Гитарист Аллы Пугачёвой рассказал о перемене характера певицы из-за славы

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гитарист Аллы Пугачёвой, Александр Левшин, раскрыл детали своего сотрудничества с певицей в программе "ЧП. Расследование" на телеканале НТВ.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Он утверждает, что после внезапного успеха Пугачева изменилась, принимая в свою жизнь деньги, роскошь и звездный стиль. По словам Левшина, это повлияло на ее отношения с коллегами и образ жизни.

Левшин признается, что жалеет о том, что Пугачева уехала из России, и высказывает надежду на ее возвращение.

Музыкант выразил надежду на возвращение Пугачевой в Россию, отметив, что на нее влияет не только слава, но и проблемы со здоровьем.