Прохор Шаляпин "доказал" историческую связь с Фёдором Шаляпиным

Прохор Шаляпин предоставил "доказательство" связи с Фёдором Шаляпинын

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин показал снимок, который доказывает, что его кое-что связывает с легендарным певцом Фёдором Шаляпиным.

Фото: Инстаграм Шаляпина

Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал серию шуточных снимков с известными однофамильцами. На первом фото был запечатлён знаменитый оперный певец Фёдор Шаляпин в компании Прохора Шаляпина.

Далее следовали Антон Чехов в Анфисой Чеховой, Владимир Высоцкий с Юлией Высоцкой, Леонид Брежнев с Верой Брежневой, Юрий Гагарин с Полиной Гагариной, Виктор Цой с Анитой Цой, Владимир Ленин с Леной Лениной.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова призналась в любви Прохору Шаляпину.