Прохор Шаляпин показал снимок, который доказывает, что его кое-что связывает с легендарным певцом Фёдором Шаляпиным.
Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал серию шуточных снимков с известными однофамильцами. На первом фото был запечатлён знаменитый оперный певец Фёдор Шаляпин в компании Прохора Шаляпина.
Далее следовали Антон Чехов в Анфисой Чеховой, Владимир Высоцкий с Юлией Высоцкой, Леонид Брежнев с Верой Брежневой, Юрий Гагарин с Полиной Гагариной, Виктор Цой с Анитой Цой, Владимир Ленин с Леной Лениной.
Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова призналась в любви Прохору Шаляпину.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.