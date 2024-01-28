Захарова назвала важный момент, который все упустили на "голой вечеринке"

Мария Захарова опровергла заявления о доносах в деле о "голой вечеринке" Ивлеевой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления о том, что информация о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой распространилась из-за доносов граждан.

Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Захарова указала, что на мероприятии присутствовали представители российских СМИ, с которыми участники активно взаимодействовали, давая интервью. Она приложила к публикации фотографии, на которых видны микрофоны некоторых известных телеканалов.

"Посмотрите фото и видео. На них чётко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью. И это не камеры блогеров, а имеющие официальные лицензии на вещание телеканалы. Кстати, без санкции редакции ни один корреспондент никуда не пришёл бы", — написала Мария Захарова в своём телеграмм канале.

Захарова подчеркнула, что профессиональные журналисты, вероятно, получили аккредитацию, и занимались освещением "голой вечеринки".