В России вспоминают любимого телеведущего Сергея Супонева

Телезрители, выросшие на передачах Сергея Супонева, вспоминают легендарного телеведущего.
В Сети распространяется фото ведущего детских телепередач "Звёздный час" и "Зов джунглей". На фото 1995 года Супонев читает бумажные письма телезрителей в программе "Новая реальность".
28 января знаменитому телеведущему мог бы исполниться 61 год.
8 декабря 2001 года Сергей Супонев умер в результате несчастного случая. Он не справился с управлением во время катаний на снегоходе.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.