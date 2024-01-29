В России вспоминают любимого телеведущего Сергея Супонева

Поклонники вспоминают телеведущего Сергея Супонева

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телезрители, выросшие на передачах Сергея Супонева, вспоминают легендарного телеведущего.

Фото: Телеграм-канал Небожена

В Сети распространяется фото ведущего детских телепередач "Звёздный час" и "Зов джунглей". На фото 1995 года Супонев читает бумажные письма телезрителей в программе "Новая реальность".

28 января знаменитому телеведущему мог бы исполниться 61 год.

8 декабря 2001 года Сергей Супонев умер в результате несчастного случая. Он не справился с управлением во время катаний на снегоходе.