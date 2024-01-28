Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте

Певица Вера Брежнева легко отреагировала на вопросы подписчиков относительно скандальных заявлений Виктории Бони, которая обвинила Брежневу в эскорте.
Одна из подписчиц задала вопрос о том, как бы Вера поступила на месте Бони, которая назвала ее эскортницей и даже упомянула цену.
В ответ Брежнева отправила три смеющихся смайлика, демонстрируя свое непричастие к скандальным обвинениям.
Ранее Боня утверждала, что мужчинам предлагалось дарить певице дорогие подарки до возможного свидания, что вызвало недовольство и смех со стороны Брежневой.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.