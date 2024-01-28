Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте

Вера Брежнева смеется в ответ на скандальные обвинения Виктории Бони в эскорте

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Певица Вера Брежнева легко отреагировала на вопросы подписчиков относительно скандальных заявлений Виктории Бони, которая обвинила Брежневу в эскорте.

Фото: соцсети Веры Брежневой

Одна из подписчиц задала вопрос о том, как бы Вера поступила на месте Бони, которая назвала ее эскортницей и даже упомянула цену.

В ответ Брежнева отправила три смеющихся смайлика, демонстрируя свое непричастие к скандальным обвинениям.

Ранее Боня утверждала, что мужчинам предлагалось дарить певице дорогие подарки до возможного свидания, что вызвало недовольство и смех со стороны Брежневой.