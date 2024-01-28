Собчак об атаке на картину Джаконда: "Что у вас там, борщ? Проходите"

Собчак считает, что в атаке на картину "Джоконда" виновата охрана Лувра

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, что её удивляет в новости о том, что великое полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза" облили супом в Лувре.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Собчак прокомментировала сообщение о том, что на картину "Джоконда" было соершено нападение в музее Парижа.

Её удивляет то, что в музеях Европы не учатся на прежних ошибках, так как экоактивисты не впервые атакуют шедевры мирового изобразительного искусства.

"А что там во всех музеях с охраной?" — задалась вопросом журналистка.

Она считает, что стоит проверять содержимое рюкзаков тех, кто приходит в Лувр.

"Удивительно. "Положите сумку на ленту. А что у вас там, борщ? Проходите", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский призвал судить как террористов тех, кто пытается портить великие картины.