Собчак об атаке на картину Джаконда: "Что у вас там, борщ? Проходите"

Ксения Собчак объяснила, что её удивляет в новости о том, что великое полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза" облили супом в Лувре.
Собчак прокомментировала сообщение о том, что на картину "Джоконда" было соершено нападение в музее Парижа.
Её удивляет то, что в музеях Европы не учатся на прежних ошибках, так как экоактивисты не впервые атакуют шедевры мирового изобразительного искусства.
"А что там во всех музеях с охраной?" — задалась вопросом журналистка.
Она считает, что стоит проверять содержимое рюкзаков тех, кто приходит в Лувр.
"Удивительно. "Положите сумку на ленту. А что у вас там, борщ? Проходите", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее Станислав Садальский призвал судить как террористов тех, кто пытается портить великие картины.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.