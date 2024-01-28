Анастасия Волочкова оштрафована на 40 тысяч рублей за справление нужды "под ёлку"

Судебный этюд: Анастасия Волочкова оштрафована на 40 тысяч рублей

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Анастасия Волочкова была обязана заплатить 40 тысяч рублей после заявления Екатерины Любомской, бывшей солистки группы "Стрелки".

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

С Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей — за то, что она справляла нужду под ёлкой и ходила голой по своему участку в элитном посёлке

Любомская обвиняла балерину в сливе непристойных фотографий, за что ранее уже была выиграна судебная компенсация в размере 360 тысяч рублей.

Теперь суд обязал Волочкову компенсировать затраты на адвоката Любомской, составившие 50 тысяч рублей, что привело к общей сумме взыска в 40 тысяч рублей.