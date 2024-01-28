Михалков отрицает, что рассказывал Путину о "голой" вечеринке

Народный артист России, режиссер Никита Михалков, ответил на заявление Ксении Собчак относительно предполагаемого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным о скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.
Михалков отметил, что на его встречах с президентом более важные и интересные темы, и он не обсуждал данное событие с Путиным.
Ранее наше издание писало о том, что Ксения Собчак сообщила, что именно Никита Михалков рассказал Путину о "голой" вечеринке
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.