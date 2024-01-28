Михалков отрицает, что рассказывал Путину о "голой" вечеринке

Никита Михалков отреагировал на заявление Ксении Собчак о разговоре с Путиным

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России, режиссер Никита Михалков, ответил на заявление Ксении Собчак относительно предполагаемого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным о скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Михалков отметил, что на его встречах с президентом более важные и интересные темы, и он не обсуждал данное событие с Путиным.

Ранее наше издание писало о том, что Ксения Собчак сообщила, что именно Никита Михалков рассказал Путину о "голой" вечеринке