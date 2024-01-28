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Кай Метов рассказал о страшной аварии в Белоруссии

Певец Кай Метов признался, что чудесным образом выжил в ДТП в Белоруссии

0:53
Шоу-бизнес

Участником очередного выпуска передачи "Секрет на миллион" стал музыкант Кай Метов. Он рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой, как однажды во время гастролей в Белоруссии попал в аварию.

Певец Кай Метов признался, что чудесным образом выжил в ДТП в Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by El Rogistan is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Тогда водитель, в машине которого ехал певец, не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб. Исполнитель до сих пор удивляется, как все участники ДТП остались живы. На место происшествия приехала скорая, артиста привезли сначала в одну больницу, потом в другую, там осмотрели и повреждений не нашли. Но уже в Москве случайно выяснилось, что авария не прошла бесследно — он переломал кости. При этом никакой боли композитор сразу не почувствовал.

"Я чихнул, упал и встать уже не мог. Ребра на соплях держались", — вспомнил музыкант.

После этого он отправился вновь в больницу, где у него уже диагностировали переломы ребер.

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Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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