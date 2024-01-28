Уехавший в США директор Киркорова сделал внезапное заявление о России

Филипп Киркоров и Максим Ситник внезапно уехали в США

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и новый директор Максим Ситник вызывают обсуждения своим внезапным отъездом в США.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Певец, бойкотированный телеканалами в России из-за участия в "голой" вечеринке, предпочел не афишировать свое пребывание в Америке, в то время как Ситник активно демонстрирует свою поездку в социальных сетях.

Новый директор рассказывает о своих впечатлениях, посещает местные достопримечательности и заявляет о своей любви к России, выражая скучу по родине.

"Где бы я ни находился, мне везде хорошо," — пояснил Максим. — "Но мой дом там, где моя семья. Это — Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей"

В России считают, что Киркоров может временно вернуться, и в тусовке уверены, что он будет периодически появляться на мероприятиях в Москве.