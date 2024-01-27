После скандала с наркотиками актёр снова оказался на сцене: Анатолий Руденко в новой роли

Актер "Триггера" Анатолий Руденко вернулся на сцену после задержания за наркотики

0:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер "Триггера" Анатолий Руденко сыграл роль в сказке для взрослых "Вий" после того, как его задержали в Москве с мефедроном.

Фото: Wikipedia by Александр Вепрёв is licensed under CC BY-SA 3.0

В своей первой реплике после представления, Руденко напомнил о марихуане. Артист был остановлен полицией, и у него был обнаружен пакетик с 0,57 граммами мефедрона, который был приклеен к его паху.

Анатолий Руденко быстро убежал от журналистов после представления.