Актер "Триггера" Анатолий Руденко сыграл роль в сказке для взрослых "Вий" после того, как его задержали в Москве с мефедроном.
В своей первой реплике после представления, Руденко напомнил о марихуане. Артист был остановлен полицией, и у него был обнаружен пакетик с 0,57 граммами мефедрона, который был приклеен к его паху.
Анатолий Руденко быстро убежал от журналистов после представления.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.