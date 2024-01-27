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Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо женщине, бросившей ребёнка с ДЦП

Лера Кудрявцева плеснула воду в лицо матери, которая бросила ребёнка-инвалида

0:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сдержала эмоций и высказала всё, что она думает о матери, которая бросила сына с ДЦП и ещё четверых своих детей.

Лера Кудрявцева плеснула воду в лицо матери, которая бросила ребёнка-инвалида
Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Кудрявцеву вывела из себя история женщины, которая призналась, что отказалась от собственных детей. В ярости телеведущая в рамках телешоу плеснула матери в лицо водой.

"Это не со зла, а от ужаса! У меня нет слов. Аж руки трясутся. Бросить пятерых детей!", — объяснила свой поступок телеведущая.

Женщина, которую облили водой, заверила, что не обижается на Кудрявцеву, так как она помогла ей "раскрыть глаза".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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