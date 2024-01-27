Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо женщине, бросившей ребёнка с ДЦП

Лера Кудрявцева не сдержала эмоций и высказала всё, что она думает о матери, которая бросила сына с ДЦП и ещё четверых своих детей.
Кудрявцеву вывела из себя история женщины, которая призналась, что отказалась от собственных детей. В ярости телеведущая в рамках телешоу плеснула матери в лицо водой.
"Это не со зла, а от ужаса! У меня нет слов. Аж руки трясутся. Бросить пятерых детей!", — объяснила свой поступок телеведущая.
Женщина, которую облили водой, заверила, что не обижается на Кудрявцеву, так как она помогла ей "раскрыть глаза".
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.