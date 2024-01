Гитарист "Кино" решил сменить стиль: до этого никогда не играл тяжелую музыку

Юрий Каспарян, известный гитарист группы "Кино", сделал резкий поворот в своем музыкальном творчестве, став металлистом. В возрасте 60 лет музыкант записал трек под названием "Under The Siberian Stars" в стиле Death Black Doom Gothic Metal, хотя ранее его творчество было связано с классическим русским роком.

Фото: Wikipedia by Interfase is licensed under CC BY-SA 4.0