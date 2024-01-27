Юрий Каспарян, известный гитарист группы "Кино", сделал резкий поворот в своем музыкальном творчестве, став металлистом. В возрасте 60 лет музыкант записал трек под названием "Under The Siberian Stars" в стиле Death Black Doom Gothic Metal, хотя ранее его творчество было связано с классическим русским роком.
Поклонники были удивлены таким изменением музыкального направления, и некоторые считают этот шаг масштабной шуткой. Каспарян является выдающимся гитаристом и участником культовых музыкальных проектов, таких как "Кино" и "Популярная механика".
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.