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Галкин* высмеял извинения Киркорова за "голую вечеринку" на концерте в Вене

Галкин* пошутил над извиняющимся Киркоровым за "голую вечеринку"

0:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин* исполнил песню, посвящённую извинениям Филиппа Киркорова за "голую вечеринку".

Галкин* пошутил над извиняющимся Киркоровым за "голую вечеринку"
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Галкин* взял за основу для своего юмористического выступления мотив песни Киркорова "Жестокая любовь".

На концерте в Австрии шоумен спел о нелёгком положении, в котором оказался король российской эстрады. Он назвал Киркорова "голым королём", который утратил контроль. Не упустил супруг Аллы Пугачёвой шутку и о том, что певец "зашёл не в ту дверь".

"Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шёл в магазин за колой…", — спел Галкин*.

Ранее Галкин обвинил правительство РФ в том, что в Индонезии у него возникли проблемы с проведением концерта.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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