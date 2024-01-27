Галкин* высмеял извинения Киркорова за "голую вечеринку" на концерте в Вене

Максим Галкин* исполнил песню, посвящённую извинениям Филиппа Киркорова за "голую вечеринку".
Галкин* взял за основу для своего юмористического выступления мотив песни Киркорова "Жестокая любовь".
На концерте в Австрии шоумен спел о нелёгком положении, в котором оказался король российской эстрады. Он назвал Киркорова "голым королём", который утратил контроль. Не упустил супруг Аллы Пугачёвой шутку и о том, что певец "зашёл не в ту дверь".
"Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шёл в магазин за колой…", — спел Галкин*.
Ранее Галкин обвинил правительство РФ в том, что в Индонезии у него возникли проблемы с проведением концерта.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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