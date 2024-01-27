Избегают их: почему российских иноагентов нигде не ждут

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Иноагенты-артисты столкнулись с проблемами за границей: депортации и запреты на въезд

2:08
Шоу-бизнес

Артисты, признанные иностранными агентами и высказывающие поддержку Украине, сталкиваются с проблемами за границей. Рэпера Алишера Моргенштерна* закрыли въезд в ОАЭ, Максима Галкина** не пустили на Бали, а группу "Би-2" готовят к депортации из Таиланда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "деятели антикультуры, спонсирующие терроризм", становятся токсичными за рубежом, и власти других стран избегают проблем.

Иноагенты-артисты столкнулись с проблемами за границей: депортации и запреты на въезд
Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Алишеру Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после интервью журналистке Ксении Собчак, вызвавшего донос в правоохранительные органы Дубая. Адвокат Моргенштерна подчеркнул, что въезд был закрыт на основе ложного доноса, и сам рэпер утверждает, что не нарушал законы страны. Причины, по которым ему запретили въезд, связывают с нарушением ковидных ограничений и проведением пьяных тусовок после выступлений.

Максим Галкин, признанный иностранным агентом в РФ, не был допущен на Бали, где у него был запланирован концерт. Галкин предположил, что причиной могли быть политические высказывания на прошлых концертах. Он заявил, что власти РФ просили Бали не впускать его. Пограничники были вежливы, но не понимали, почему артист привлек внимание российских властей.

Группу "Би-2" задержали в Таиланде и направляют в депортацию. Причиной стали антироссийские позиции участников и поддержка Украины. Генконсул РФ в Пхукете сообщил, что они были задержаны за отсутствие разрешения на концертную деятельность в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты полноформатно доводят позицию по теме иностранных агентов, отметив, что "российские деятели антикультуры" становятся токсичными за границей, и отказы во въезде — неудивительное явление. Захарова подчеркнула, что спонсирование терроризма делает этих артистов нежелательными за рубежом.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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