Они мне неприятны: известный продюсер не остался в стороне и тоже обсудил "голую вечеринку"

Андрей Литягин: "Голая вечеринка" — последние жалкие попытки привлечь внимание"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Литягин, основатель и продюсер группы "Мираж", поделился своим мнением о последствиях участия российских звезд в "голой вечеринке" и обсудил общую ситуацию в российском шоу-бизнесе.

Фото: Соцсети Насти Ивлеевой

Литягин высказал мнение, что участие артистов в подобных событиях свидетельствует о попытках привлечь внимание к себе, когда уже нет таланта и реального творчества. Он также подчеркнул, что некоторые артисты могут быть заложниками ситуации, так как не способны завоевать мировую известность и оказываются "запертыми" в русскоязычном пространстве.

Литягин выразил свою брезгливость по отношению к участникам подобных событий и считает, что это последние отчаянные попытки привлечь внимание.