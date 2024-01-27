Андрей Литягин, основатель и продюсер группы "Мираж", поделился своим мнением о последствиях участия российских звезд в "голой вечеринке" и обсудил общую ситуацию в российском шоу-бизнесе.
Литягин высказал мнение, что участие артистов в подобных событиях свидетельствует о попытках привлечь внимание к себе, когда уже нет таланта и реального творчества. Он также подчеркнул, что некоторые артисты могут быть заложниками ситуации, так как не способны завоевать мировую известность и оказываются "запертыми" в русскоязычном пространстве.
Литягин выразил свою брезгливость по отношению к участникам подобных событий и считает, что это последние отчаянные попытки привлечь внимание.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.