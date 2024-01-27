Должны рассчитаться со всеми: активист из Тюмени требует миллиард с Mutabor и Насти Ивлеевой

Активист из Тюмени требует миллиард рублей за моральный вред от клуба Mutabor и Насти Ивлеевой

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Активист из Тюмени, Юрий Рябцев, подал иск в Лефортовский суд Москвы, требуя миллиард рублей за моральный вред от клуба Mutabor и телеведущей Насти Ивлеевой. Рябцев заявил, что "голая вечеринка" Ивлеевой в клубе Mutabor сильно возмутила его и напомнила "пир во время чумы".

Активист требует компенсацию морального вреда и планирует поделить ответственность между клубом и Ивлеевой, ожидая получить по 500 миллионов рублей с каждого. Mutabor ранее был закрыт на 90 суток за нарушение санитарных норм во время проведения "голой вечеринки".

Первая заседание по делу назначена на 26 февраля.