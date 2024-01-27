Активист из Тюмени, Юрий Рябцев, подал иск в Лефортовский суд Москвы, требуя миллиард рублей за моральный вред от клуба Mutabor и телеведущей Насти Ивлеевой. Рябцев заявил, что "голая вечеринка" Ивлеевой в клубе Mutabor сильно возмутила его и напомнила "пир во время чумы".
Активист требует компенсацию морального вреда и планирует поделить ответственность между клубом и Ивлеевой, ожидая получить по 500 миллионов рублей с каждого. Mutabor ранее был закрыт на 90 суток за нарушение санитарных норм во время проведения "голой вечеринки".
Первая заседание по делу назначена на 26 февраля.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.