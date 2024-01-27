Должны рассчитаться со всеми: активист из Тюмени требует миллиард с Mutabor и Насти Ивлеевой

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Активист из Тюмени требует миллиард рублей за моральный вред от клуба Mutabor и Насти Ивлеевой

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Шоу-бизнес

Активист из Тюмени, Юрий Рябцев, подал иск в Лефортовский суд Москвы, требуя миллиард рублей за моральный вред от клуба Mutabor и телеведущей Насти Ивлеевой. Рябцев заявил, что "голая вечеринка" Ивлеевой в клубе Mutabor сильно возмутила его и напомнила "пир во время чумы".

Активист требует компенсацию морального вреда и планирует поделить ответственность между клубом и Ивлеевой, ожидая получить по 500 миллионов рублей с каждого. Mutabor ранее был закрыт на 90 суток за нарушение санитарных норм во время проведения "голой вечеринки".

Первая заседание по делу назначена на 26 февраля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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