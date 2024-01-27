Собчак сняла спортивное видео под песню "Мы работаем на Кремль"

Собчак покаталась на лыжах под песню "Мы работаем на Кремль"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала своё увлечение беговыми лыжами.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Журналистка опубликовала видео в запрещённой социальной сети. На кадрах Ксения довольно ловко передвигается на лыжах.

"Мой четвёртый раз на беговых лыжах! Попробовала в прошлом году, и поняла, что это лучшая физическая и ментальная разгрузка", — написала Ксения в своём микроблоге.

Она объяснила, что после катаний в Мещерском парке её ждёт баня.

"Главное — правильное настроение и подходящий трек", — объяснила звезда.

Трек Собчак, которую часто обвиняют в работе на Кремль, выбрала довольно ироничный.

"Мы работаем на Кремль, уважение АП. И работать каждый день нам не лень", — гласит текст песни, под которую занималась спортом Ксения.