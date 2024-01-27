Ксения Собчак показала своё увлечение беговыми лыжами.
Журналистка опубликовала видео в запрещённой социальной сети. На кадрах Ксения довольно ловко передвигается на лыжах.
"Мой четвёртый раз на беговых лыжах! Попробовала в прошлом году, и поняла, что это лучшая физическая и ментальная разгрузка", — написала Ксения в своём микроблоге.
Она объяснила, что после катаний в Мещерском парке её ждёт баня.
"Главное — правильное настроение и подходящий трек", — объяснила звезда.
Трек Собчак, которую часто обвиняют в работе на Кремль, выбрала довольно ироничный.
"Мы работаем на Кремль, уважение АП. И работать каждый день нам не лень", — гласит текст песни, под которую занималась спортом Ксения.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.