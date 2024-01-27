Зятёк не помог: бывшего тестя Николая Баскова приговорили к 11 годам лишения свободы

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Бывший глава Пензенской области и тесть Николая Баскова приговорены к тюремным срокам за взяточничество

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Шоу-бизнес

Измайловский суд завершил рассмотрение дела о крупных взятках, которые предприниматель Борис Шпигель, тесть Николая Баскова, якобы давал бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Бывший глава Пензенской области и тесть Николая Баскова приговорены к тюремным срокам за взяточничество
Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Оба осуждены на 12 и 11 лет в колонии строгого режима соответственно и обязаны уплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.

В связи с хроническими болезнями, Борис Шпигель не присутствовал при оглашении приговора и в последние годы почти не способен передвигаться самостоятельно.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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