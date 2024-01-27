Зятёк не помог: бывшего тестя Николая Баскова приговорили к 11 годам лишения свободы

Бывший глава Пензенской области и тесть Николая Баскова приговорены к тюремным срокам за взяточничество

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Измайловский суд завершил рассмотрение дела о крупных взятках, которые предприниматель Борис Шпигель, тесть Николая Баскова, якобы давал бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Оба осуждены на 12 и 11 лет в колонии строгого режима соответственно и обязаны уплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.

В связи с хроническими болезнями, Борис Шпигель не присутствовал при оглашении приговора и в последние годы почти не способен передвигаться самостоятельно.