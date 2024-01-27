Измайловский суд завершил рассмотрение дела о крупных взятках, которые предприниматель Борис Шпигель, тесть Николая Баскова, якобы давал бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву.
Оба осуждены на 12 и 11 лет в колонии строгого режима соответственно и обязаны уплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.
В связи с хроническими болезнями, Борис Шпигель не присутствовал при оглашении приговора и в последние годы почти не способен передвигаться самостоятельно.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.