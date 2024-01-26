Депутат Госдумы Александр Шолохов предложил участникам "голой" вечеринки, прошедшей в московском клубе "Мутабор", идти работать в Дома культуры в качестве массовиков-затейников или аниматоров.
Политик считает, что это соответствует их уровню.
По его мнению, общественное отношение к артистам, принимавшим участие в скандальной вечеринке, не изменится, и они больше не смогут зарабатывать как раньше, что, по его мнению, им и не нужно.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.