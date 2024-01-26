Депутат Госдумы рассказало, что нужно делать участникам "голой" вечеринки

Депутат Госдумы Шолохов посоветовал участникам "голой" вечеринки работать в Домах культуры

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Александр Шолохов предложил участникам "голой" вечеринки, прошедшей в московском клубе "Мутабор", идти работать в Дома культуры в качестве массовиков-затейников или аниматоров.

Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Политик считает, что это соответствует их уровню.

По его мнению, общественное отношение к артистам, принимавшим участие в скандальной вечеринке, не изменится, и они больше не смогут зарабатывать как раньше, что, по его мнению, им и не нужно.