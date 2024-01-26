Дошутился: Галкина* не ждут в еще одной стране

Власти Индонезии запретили въезд российскому юмористу Максиму Галкину*, который признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр.
Шоумен собирался провести концерт на Бали, имея все необходимые документы, включая гастрольную визу.
Однако при паспортном контроле его паспорт оказался в черном списке, и Галкину* было приказано покинуть Индонезию без дополнительных пояснений причин.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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