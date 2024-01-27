Гарик Харламов рассказал, что в Италии не поняли сериал "Гусар"

Гарик Харламов заявил, что сериал "Гусар" не зашёл итальянскому зрителю.

Резидент Comedy Club разместил в своём микроблге фрагмент сериала "Гусар" на итальянском языке, в котором он играет главную роль

"Показали сериал "Гусар" в Италии. Никто ни … не понял. Перевели на итальянский. Показали у нас. Та же ….. Поняли, что показывать надо только на русском и только у нас", — поделился своим выводом комик.