Гарик Харламов заявил, что сериал "Гусар" не зашёл итальянскому зрителю.
Резидент Comedy Club разместил в своём микроблге фрагмент сериала "Гусар" на итальянском языке, в котором он играет главную роль
"Показали сериал "Гусар" в Италии. Никто ни … не понял. Перевели на итальянский. Показали у нас. Та же ….. Поняли, что показывать надо только на русском и только у нас", — поделился своим выводом комик.
Харламов рассказал, что 2-я часть сериала "Гусар" находится в производстве.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.