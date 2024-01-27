Моргенштерн пожаловался на жизнь: "Я снова бомж, я снова один"

Моргенштерн* рассказал, как непросто ему живётся вдали от родины.
Эпатажный рэпер пожаловался на жизнь подписчикам.
"Мне закрыли въезд в Дубай, выгнали из очередного моего дома, опять после интервью с Собчак. Я снова бомж, я снова один, … пойми где, что будет дальше. Всё как вы любите", — перечислил свои неурядицы музыкант.
Ранее Ксения Собчак ответила на обвинения по поводу того, что интервью у неё заканчиваются для звёзд неприятностями.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.