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Моргенштерн пожаловался на жизнь: "Я снова бомж, я снова один"

Моргенштерн* заявил, что ему закрыли въезд в Дубай

Шоу-бизнес

Моргенштерн* рассказал, как непросто ему живётся вдали от родины.

Моргенштерн* заявил, что ему закрыли въезд в Дубай
Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Эпатажный рэпер пожаловался на жизнь подписчикам.

"Мне закрыли въезд в Дубай, выгнали из очередного моего дома, опять после интервью с Собчак. Я снова бомж, я снова один, … пойми где, что будет дальше. Всё как вы любите", — перечислил свои неурядицы музыкант.

Ранее Ксения Собчак ответила на обвинения по поводу того, что интервью у неё заканчиваются для звёзд неприятностями. 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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