Филипп Киркоров: от поп-короля до финансовых трудностей

Продюсер Лавров рассказал о финансовых проблемах у Филиппа Киркорова

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, оставшись без выступлений в России, столкнулся с финансовыми трудностями, лишившись основного источника дохода. Сергей Лавров, концертный продюсер, утверждает, что за годы работы в шоу-бизнесе Киркоров не смог сколотить большого состояния.

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Он всегда вкладывал все имеющиеся у него деньги в создание качественных шоу, часто беря кредиты. Филипп Киркоров был известен своим стремлением создавать впечатляющие и креативные выступления, даже если это требовало значительных финансовых затрат.

Он был настойчив в достижении своих целей и беспрекословно требовал выполнения условий организаторами, чтобы зрители в разных городах могли насладиться его шоу в полном объеме.