Филипп Киркоров: от поп-короля до финансовых трудностей

Филипп Киркоров, оставшись без выступлений в России, столкнулся с финансовыми трудностями, лишившись основного источника дохода. Сергей Лавров, концертный продюсер, утверждает, что за годы работы в шоу-бизнесе Киркоров не смог сколотить большого состояния.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository