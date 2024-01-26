Филипп Киркоров, оставшись без выступлений в России, столкнулся с финансовыми трудностями, лишившись основного источника дохода. Сергей Лавров, концертный продюсер, утверждает, что за годы работы в шоу-бизнесе Киркоров не смог сколотить большого состояния.
Он всегда вкладывал все имеющиеся у него деньги в создание качественных шоу, часто беря кредиты. Филипп Киркоров был известен своим стремлением создавать впечатляющие и креативные выступления, даже если это требовало значительных финансовых затрат.
Он был настойчив в достижении своих целей и беспрекословно требовал выполнения условий организаторами, чтобы зрители в разных городах могли насладиться его шоу в полном объеме.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.