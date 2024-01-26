Обвинённая в побеге из РФ Анна Асти рассказала, где пропадала всё это время

Певица Анна Асти, которая пропала из поля зрения поклонников после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, объяснила, почему не выходила на связь.
Асти, которую обвинили в побеге из России, рассказала, что сейчас восстанавливается после перенесённой хирургической операции на ногах.
Певица призналась, что страдает от редкого заболевания под названием Келлер-2 (омертвение тканей определённых костей стопы).
Анна отметила, что операцию запланировала давно и призвала не верить лживым слухам, которые о ней распространяются.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.