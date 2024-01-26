Обвинённая в побеге из РФ Анна Асти рассказала, где пропадала всё это время

Обвинённая в побеге из России Анна Асти вышла на связь

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Асти, которая пропала из поля зрения поклонников после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, объяснила, почему не выходила на связь.

Фото: ВК-аккаунт Анны Асти

Асти, которую обвинили в побеге из России, рассказала, что сейчас восстанавливается после перенесённой хирургической операции на ногах.

Певица призналась, что страдает от редкого заболевания под названием Келлер-2 (омертвение тканей определённых костей стопы).

Анна отметила, что операцию запланировала давно и призвала не верить лживым слухам, которые о ней распространяются.