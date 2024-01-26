Билана удивляет странное поведение кота Шахтёра, которого он привёз с Донбасса

Дима Билан пытается понять, что ему хочет сказать увезённый с Донбасса кот по кличке Шахтёр.
Певец снял видео со своим новым питомцем, которого он забрал из приюта в ДНР. Кот не перестаёт ласкаться с новому хозяину и всё время вылизывает ему руки.
Билан предположил, что так кот по кличке Шахтёр выражает ему благодарность и признательность. Артист заверил, что ласка кота естественная, и он не давал ему никакой валерьянки.
"Я уже устал мыть руки", — объяснил певец, которого неприрывно вылизывает кот.
Ранее сообщалось, что у Димы Билана умер его кот Соломон, и он решил взять взрослого кота с Донбасса.
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