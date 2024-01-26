Билана удивляет странное поведение кота Шахтёра, которого он привёз с Донбасса

Дима Билана рассказал, что привёзённый с ДНР кот Шахтёр странно себя ведёт

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан пытается понять, что ему хочет сказать увезённый с Донбасса кот по кличке Шахтёр.

Фото: ВК-аккаунт Димы Билана

Певец снял видео со своим новым питомцем, которого он забрал из приюта в ДНР. Кот не перестаёт ласкаться с новому хозяину и всё время вылизывает ему руки.

Билан предположил, что так кот по кличке Шахтёр выражает ему благодарность и признательность. Артист заверил, что ласка кота естественная, и он не давал ему никакой валерьянки.

"Я уже устал мыть руки", — объяснил певец, которого неприрывно вылизывает кот.

Ранее сообщалось, что у Димы Билана умер его кот Соломон, и он решил взять взрослого кота с Донбасса.