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Билана удивляет странное поведение кота Шахтёра, которого он привёз с Донбасса

Дима Билана рассказал, что привёзённый с ДНР кот Шахтёр странно себя ведёт

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Шоу-бизнес

Дима Билан пытается понять, что ему хочет сказать увезённый с Донбасса кот по кличке Шахтёр.

Дима Билана рассказал, что привёзённый с ДНР кот Шахтёр странно себя ведёт
Фото: ВК-аккаунт Димы Билана

Певец снял видео со своим новым питомцем, которого он забрал из приюта в ДНР. Кот не перестаёт ласкаться с новому хозяину и всё время вылизывает ему руки.

Билан предположил, что так кот по кличке Шахтёр выражает ему благодарность и признательность. Артист заверил, что ласка кота естественная, и он не давал ему никакой валерьянки.

"Я уже устал мыть руки", — объяснил певец, которого неприрывно вылизывает кот.

Ранее сообщалось, что у Димы Билана умер его кот Соломон, и он решил взять взрослого кота с Донбасса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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