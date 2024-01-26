Виктория Боня рассказала о Вере Брежневой неприличную историю

Виктория Боня рассказала пикантный случай из жизни Веры Брежневой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня решила развеять миф о "белой и пушистой" Вере Брежневой и рассказала двусмысленную историю об экс-солистке группы "ВИА Гра".

Фото: ВК-аккаунт Веры Брежневой

Боня поведала, что её состоятельный приятель мечтал провести ночь с Брежневой. Виктория узнала у знакомого, что Вера сможет с ним встретиться, если он подарит ей часы за 70 тясяч долларов. Но это, однако, не гарантирует никакой интимной связи, так как всё зависит от личных симпатий артистки.

"В итоге, когда друг узнал, какие часы она попросила, плюс ещё сто тысяч без гарантий, сказал: "Спасибо, до свидания", — рассказала Боня в шоу "Злые языки".

Ранее Брежнева объяснила, почему развелась с Константином Меладзе.