В Таиланде вынесли приговор участникам группы "Би-2"

Власти Таиланда выбрали наказание для музыкантов группы "Би-2".
Участников группы "Би-2" приговорили в Пхукете к штрафу в размере 95 долларов каждому.
Музыкантов арестовали сразу после концерта в ночном клубе. Российским артистам объяснили, что они нарушили миграционные правила, так как въехали в страну не по рабочей, а по туристической визе.
Ранее адвокат Андрей Алёшкин объяснил, что правила к россиянам за рубежом ужесточились, поэтому, если раньше артисты могли незаметно выступать по туристической визе, то теперь к ним приковано особое внимание властей иностранных государств.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.