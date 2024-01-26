В Таиланде вынесли приговор участникам группы "Би-2"

В Таиланде приняли решение о наказании участников группы "Би-2"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Власти Таиланда выбрали наказание для музыкантов группы "Би-2".

Фото: Scanpix by IMAGO

Участников группы "Би-2" приговорили в Пхукете к штрафу в размере 95 долларов каждому.

Музыкантов арестовали сразу после концерта в ночном клубе. Российским артистам объяснили, что они нарушили миграционные правила, так как въехали в страну не по рабочей, а по туристической визе.

Ранее адвокат Андрей Алёшкин объяснил, что правила к россиянам за рубежом ужесточились, поэтому, если раньше артисты могли незаметно выступать по туристической визе, то теперь к ним приковано особое внимание властей иностранных государств.