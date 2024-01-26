Имя актёра из сериала "Слово пацана" Кологривого пополнило базу "Миротворца"

Актёр, известный по сериалу "Слово пацана" Никита Кологривый, разгневал украинцев и попал в базу "Миротворец".
Кадры, на которых Кологривый желает успеха российским военнослужащим, разлетелись по сети и привели украинских патриотов в ярость.
Никиту Кологривого украинская сторона обвинила в поддержке СВО. Имя актёра пополнило базу сайта "Миротворец", в который вписываются имена известных личностей, объявленных врагами Украины.
Ранее Леонид Яромольник заявил, что ему жалко Кологривого.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.