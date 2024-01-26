Поп-король Филипп Киркоров внезапно отправился в тайное путешествие в США, вызвав интерес в шоу-бизнесе. После участия в "голой вечеринке" он прекратил делиться своими шагами в социальных сетях.
Концертный продюсер Сергей Лавров утверждает, что причиной поездки является простое желание артиста насладиться отдыхом в Америке, включая посещение концерта Мадонны.
"Филипп на самом деле — взрослый ребенок", — говорит Сергей. — "Нравится ему Америка, нравится Лас-Вегас, Диснейленд, американские горки"
Лавров считает, что Киркоров вернется в Россию, несмотря на волнение, вызванное его отъездом, и утверждает, что падения в жизни артиста случались ранее, но он всегда поднимался.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.