Дибров предрёк заменившей его на ТВ Юлиане Карауловой неудачу: сидит и копается

Дмитрий Дибров объяснил, почему шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое вместо него ведёт певица Юлиана Караулова, обречено на неудачу.
Дибров, который 20 лет был ведущим передачи "Кто хочет стать миллионером" не верит в успех проекта. Он отметил, что простые люди на программе не интересны зрителям, так как им приятно видеть, когда кто-то из звёзд "обделается".
"Это страшная история, в которой оказалась моя очаровательная преемница. Она сидит и копается в самом вопросе. Я это говорил открыто. Да кому же это может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого?" — выразил своё мнение телеведущий.
Он заявил, что главная ошибка Карауловой заключается в том, что она не пытается затронуть темы, которые на самом деле волнуют зрителей.
Ранее Дибров посоветовал дамам в засаленных халатах следить за своей внешностью.
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