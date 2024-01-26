Дибров предрёк заменившей его на ТВ Юлиане Карауловой неудачу: сидит и копается

Дибров считает, что шоу "Кто хочет стать миллионером?" не будет иметь успеха у зрителей

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Дмитрий Дибров объяснил, почему шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое вместо него ведёт певица Юлиана Караулова, обречено на неудачу.

Фото: инстаграм Диброва

Дибров, который 20 лет был ведущим передачи "Кто хочет стать миллионером" не верит в успех проекта. Он отметил, что простые люди на программе не интересны зрителям, так как им приятно видеть, когда кто-то из звёзд "обделается".

"Это страшная история, в которой оказалась моя очаровательная преемница. Она сидит и копается в самом вопросе. Я это говорил открыто. Да кому же это может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого?" — выразил своё мнение телеведущий.

Он заявил, что главная ошибка Карауловой заключается в том, что она не пытается затронуть темы, которые на самом деле волнуют зрителей.

Ранее Дибров посоветовал дамам в засаленных халатах следить за своей внешностью.