Лариса Долина поздравила Вячеслава Добрынина: "Его называли доктор шлягер"

Лариса Долина рассказала, что песни Вячеслава Добрынина звучали "из каждого утюга".
Народная артистка России поздравила Вячеслава Добрынина с днём рождения. Композитору исполнилось 78 лет.
"Его называли "Доктор шлягер" во времена СССР. И по праву. Хитов не перечесть, вся страна напевала его песни. Они звучали, чуть ли не из утюга… И, конечно, я тоже пела его песни со счастьем и благодарностью", — написала певица в запрещённой социальной сети.
Она пожелала маэстро, чтобы его песни звучали ещё много лет.
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