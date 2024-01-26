Лариса Долина поздравила Вячеслава Добрынина: "Его называли доктор шлягер"

Лариса Долина рассказала, что песни Вячеслава Добрынина звучали "из каждого утюга".

Народная артистка России поздравила Вячеслава Добрынина с днём рождения. Композитору исполнилось 78 лет.

"Его называли "Доктор шлягер" во времена СССР. И по праву. Хитов не перечесть, вся страна напевала его песни. Они звучали, чуть ли не из утюга… И, конечно, я тоже пела его песни со счастьем и благодарностью", — написала певица в запрещённой социальной сети.