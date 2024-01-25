Шеф-повар семьи Кардашьян-Дженнер раскрыла секреты питания селебрити

Шеф-повар Кристиан Уй семьи Кардашьян-Дженнер раскрыла секреты питания звезд

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Главные звезды Голливуда, сестры Кардашьян-Дженнер, во главе с матерью-звездой Крис Дженнер, в последнее время активно стремятся к стройности.

Фото: https://graziamagazine.com/

Визуальные изменения стали явными: Ким и Кайли значительно похудели, и даже появились слухи о возможном использовании ими специальных препаратов для похудения. Но и сами звезды, и их близкие отрицают такие слухи. Недавно повар семьи Кардашья — Кристиан Уй раскрыла детали их питания и тренировок в интервью с изданием Page Six.

Кристиан Уй — опытный частный шеф-повар, работает с членами семьи Кардашьян уже 9 лет. Сначала она готовила для Крис, а затем и каждой из её дочерей. Теперь повара часто приглашают на важные семейные события. За годы сотрудничества с этой знаменитой семьей, Кристиан убедилась, что у них очень дисциплинированный подход к питанию.

"Что касается их диеты, они действительно дисциплинированны. Например, они могут позволить себе съесть кусочек жареного сыра, но затем компенсируют это тренировками в спортзале.", — подчеркнула Кристиан Уй в беседе с Page Six.

В праздничные дни, по словам Кристиан, сестры не так строго следят за своей диетой, позволяя себе макароны, хлеб и вечерние перекусы, но при этом поддерживают активный образ жизни — утренние прогулки и регулярные тренировки. Кортни предпочитает веганскую диету без яиц и мяса, Кендалл избегает острого, а Ким не переносит кинзу, Кайли предпочитает супы.

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