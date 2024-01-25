Алёшкин о неприятностях группы "Би-2" в Таиланде: "Отношение к России изменилось в мире"

Адвокат Алёшкин считает, что группе "Би-2" удастся отделаться штрафом в Таиланде

Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Алеёшкин объяснил, чем провинились задержанные в Таиланде участники музыкальной группы "Би-2".

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Юрист объяснил, что российские музыканты нарушили правила получения виз.

"Они должны были открыть не туристическую, а для коммерческой деятельности, ёще какую-то. Тут, наверное, вопрос штрафа, не более того. Я не думаю, что это как-то будет препятствовать в дальнейшем. Возможно, это будет связано с тем, что им в дальнейшем будет отказано в визах именно коммерческих в связи с нарушением, но я не думаю, что на туристическую как-то повлияет", — рассказал адвокат.

Он отметил, что участники группы "Би-2" должны были оформить визу, которая изначально подразумевает какую-то деятельность, в том числе предпринимательскую, а концертная деятельность и относится к такой деятельности.

"Но я полагаю, что они этот вопрос решат: заплатят штраф, который будет наложен судом. И серьёзных последствий для них никаких не будет", — выразил своё мнение эксперт.

Алёшкин объяснил, что вопросами оргнизации концертной деятельности иностранных артистов в России занимаются промоутеры, которые изначально оформляют соответствующие визы.

"Это визы именно коммерческие, это визы, которые без возможности работать или вести концертную деятельность. Фактически вы на границе обманываете пограничников вне зависимости от страны о действительной цели вашего приезда. Если вы приехали отдыхать, то отдыхайте, если вы приехали зарабатывать, то скажите нам об этом и спите спокойно", — отметил специалист.

Юрист считает, что музыканты положились на "русский авось".

"Вдруг пройдёт. Заеду по туристической, проведу мероприятие, заработаю денег и уеду. Но это не проходит сейчас. Видимо, стали более внимательно относиться к этим вопросам. Во-первых, и отношение к России изменилось в мире (это надо понимать четко), и к нашим гражданам, которые пытаются зарабатывать в условиях определённых санкций, которые есть. Соответственно, никто не хочет помогать", — сказал Алёшкин.

Адвокат считает, что подобная история лет пять назад не вызвала бы такого резонанса.

"Наверное, никто бы даже не заметил, что где-то кто-то выступил и заработал лишние 10 тысяч долларов. А при таких обстоятельствах, конечно, более внимательно отслеживают. И тем более группа известная. Поскольку много россиян находится на территории, были какие-то мероприятия анонсированы, были какие-то рекламные кампании. И поэтому власти Таиланда обосновано обратили на это внимание", — объяснил эксперт.