Алана Мамаева потроллила Боню за пластику фрагментом фильма "Люди в чёрном"

Модель Алана Мамаева отреагировала на пластические операции Виктории Бони

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана проиллюстрировала изменение внешности Виктории Бони кадром из фильма про инопланетян.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

Алана Мамаева потроллила Викторию Боню по поводу пластических операций кадром из фильма "Люди в чёрном".

Модель опубликовала фото Бони с видео, на котором герой-инопланетянин фильма "Люди в чёрном" силой натягивает себе лицо вверх, чем приводит в ужас женщину, падующую в обморок.

Боня не только не скрывала свои хирургические манипуляции с внешностью, но и активно рассказывала о них своим подписчикам. Поклонники Бони считают, что звезда "Дома-2" заметно преобразилась в лучшую сторону.

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