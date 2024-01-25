Алана Мамаева потроллила Боню за пластику фрагментом фильма "Люди в чёрном"

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана проиллюстрировала изменение внешности Виктории Бони кадром из фильма про инопланетян.
Алана Мамаева потроллила Викторию Боню по поводу пластических операций кадром из фильма "Люди в чёрном".
Модель опубликовала фото Бони с видео, на котором герой-инопланетянин фильма "Люди в чёрном" силой натягивает себе лицо вверх, чем приводит в ужас женщину, падующую в обморок.
Боня не только не скрывала свои хирургические манипуляции с внешностью, но и активно рассказывала о них своим подписчикам. Поклонники Бони считают, что звезда "Дома-2" заметно преобразилась в лучшую сторону.
Ранее певец Сергей Лазарев оценил "преображение" телеведущей Леры Кудрявцевой, которая стала не похожей на себя.
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