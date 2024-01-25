"Идеальное предложение": актер Артур Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины

Артур Смольянинов* в беседе с известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом признался, что желает получить украинское гражданство, передаёт "Главный региональный".
Пранкеры беседовали с незадачливым артистом от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Иноагенту предложили выступать перед бойцами ВСУ. Собеседник согласился, но только при одном условии — встречаться с военнослужащими непублично, так как его семья живет в России и будет подвергаться давлению в случае обнародования этой информации. Тогда "Ермак" предложил Смольянинову* получить украинское гражданство для всей семьи, чему артист очень обрадовался.
"Лично для меня это вообще идеальное предложение", — ответил на это актер.
Он также согласился приехать в Киев инкогнито, чтобы обсудить с офисом президента все детали получения гражданства.
Актер запомнился своим высказыванием о том, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное "превратится в радиоактивный пепел".
* — внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.