"Идеальное предложение": актер Артур Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов заявил о готовности получить гражданство Украины

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артур Смольянинов* в беседе с известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом признался, что желает получить украинское гражданство, передаёт "Главный региональный".

Фото: vk.com by А.Смольянинов is licensed under снимок взят из доступных источников

Пранкеры беседовали с незадачливым артистом от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Иноагенту предложили выступать перед бойцами ВСУ. Собеседник согласился, но только при одном условии — встречаться с военнослужащими непублично, так как его семья живет в России и будет подвергаться давлению в случае обнародования этой информации. Тогда "Ермак" предложил Смольянинову* получить украинское гражданство для всей семьи, чему артист очень обрадовался.

"Лично для меня это вообще идеальное предложение", — ответил на это актер.

Он также согласился приехать в Киев инкогнито, чтобы обсудить с офисом президента все детали получения гражданства.

Актер запомнился своим высказыванием о том, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное "превратится в радиоактивный пепел".

* — внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов.

https://youtu.be/v3QYESsxwWs