Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 130 украинских боевиков и террористов из РДК ликвидированы в Харькове
5 простых способов уложить челку, чтобы она держалась
РБК-Украина: из-за Ил-76 Зеленский запретил поздравлять его с днём рождения
Трудности обслуживания китайских автомобилей в России: опыт владельцев и мнение сервисных центров
Зеленский заявил, что требует международного расследования из-за крушения Ил-76
Рогов счёл пиратством решение США по поддержке передачи Украине активов РФ
Нарколог Петров объяснил, почему алкоголь более опасен для женщин
Очень нежный салат "Мимоза": рецепт с изюминкой
Регулятор США решил ограничить производство Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка
Екатерина Андреева увлеклась уфологией и рассказала, где живут "зелёные человечки"

Екатерина Андреева рассказала о "зелёных человечках" с Альфа Центавра

0:38
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева увлеклась темой об инопланетных существах и поделилась своими познаниями в уфологии.

Екатерина Андреева рассказала о "зелёных человечках" с Альфа Центавра
Фото: https://culturavrn.ru/

61-летняя ведущая программы "Вести" опубликовала пост, посвящённый инопланетянам.

Она отметила, что красная планета (Марс) влечёт к себе исследователей.

"Хотя самих инопланетян называют зелёными, а не красными человечками. И они не с Марса, а из созвездия Альфа-Центавра (читала тут уфологов)", — написала Андреева в запрещённой социальной сети.

Ранее приводилась подборка фильмов, рассказывающих о полётах в космос и инопланетных цивилизациях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Последние материалы
Рогов счёл пиратством решение США по поддержке передачи Украине активов РФ
Нарколог Петров объяснил, почему алкоголь более опасен для женщин
Очень нежный салат "Мимоза": рецепт с изюминкой
Регулятор США решил ограничить производство Boeing 737 MAX 9 после отрыва люка
Для тренировки мышц пресса хватит семи минут
Произошло возгорание точки фастфуда на территории Казанского вокзала в Москве
Внимание хозяевам собак: разбираемся с необычным поведением
Минфин: условия семейной ипотеки изменят
Какие деревья сажают парами
Эпидемиолог Дедков опроверг риск пандемии из-за таяния вечной мерзлоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников