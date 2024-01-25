Екатерина Андреева увлеклась уфологией и рассказала, где живут "зелёные человечки"

Телеведущая Екатерина Андреева увлеклась темой об инопланетных существах и поделилась своими познаниями в уфологии.
61-летняя ведущая программы "Вести" опубликовала пост, посвящённый инопланетянам.
Она отметила, что красная планета (Марс) влечёт к себе исследователей.
"Хотя самих инопланетян называют зелёными, а не красными человечками. И они не с Марса, а из созвездия Альфа-Центавра (читала тут уфологов)", — написала Андреева в запрещённой социальной сети.
Ранее приводилась подборка фильмов, рассказывающих о полётах в космос и инопланетных цивилизациях.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.