Екатерина Андреева увлеклась уфологией и рассказала, где живут "зелёные человечки"

Екатерина Андреева рассказала о "зелёных человечках" с Альфа Центавра

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева увлеклась темой об инопланетных существах и поделилась своими познаниями в уфологии.

Фото: https://culturavrn.ru/

61-летняя ведущая программы "Вести" опубликовала пост, посвящённый инопланетянам.

Она отметила, что красная планета (Марс) влечёт к себе исследователей.

"Хотя самих инопланетян называют зелёными, а не красными человечками. И они не с Марса, а из созвездия Альфа-Центавра (читала тут уфологов)", — написала Андреева в запрещённой социальной сети.

Ранее приводилась подборка фильмов, рассказывающих о полётах в космос и инопланетных цивилизациях.