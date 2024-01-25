Лолита Милявская показала трогательные моменты общения с дочерью: "Какое же счастье"

Безработная Лолита Милявская показала, как проводит время с дочерью

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась видео, на котором сидит в обнимку с дочкой и бменивается с ней нежными поцелуями.

Фото: Инстаграм Милявской

Милявская опубликовала трогательное семейное видео. На кадрах певица обнимается и целуется с 25-летней наследницей Евой Цекало.

"Какое счастье быть просто мамой, а всё остальное подождёт", — написала звезда в запрещённой сети под видео с дочкой.

Подписички поддеражали певицу и предположили, что время вынужденной безработицы она может провести с пользой для себя и близких ей людей.

"Какое бы ни было время — именно это Вам дано, возможно, для этих самых моментов. Быть с самыми родными людьми, побыть наедине с собой, своими близкими, наполниться и отдохнуть", — писали фолловеры под постом Лолиты.